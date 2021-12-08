تفاصيل العقوبات الأميركية الجديدة على أفراد وكيانات إيرانية وسورية

2021/12/08 | 00:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على أكثر من 12 شخصا وكيانا في إيران وسوريا تتهمهم بالتورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" و "أعمال قمع".

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وقالت وزارة الخزانة في بيان، إنها "تستهدف القمع وتقويض الديمقراطية وتصنف أفرادا وكيانات مرتبطين بأعمال قمع عنيف للمحتجين السلميين في إيران وهجمات مميتة بأسلحة كيماوية على المحتجين في سوريا وأمور أخرى."

وقال أندريا جاكي، مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، إن "وزارة الخزانة ستواصل التصدي للاستبداد وتعزيز المحاسبة على القمع العنيف للذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأوضح البيان أن "واشنطن أدرجت على قائمتها السوداء اثنين من كبار ضباط القوات الجوية السوريين تتهمهما بالمسؤولية عن هجمات بأسلحة كيماوية على مدنيين، وثلاثة ضباط في أجهزة الأمن والمخابرات بسوريا".

وفيما يتعلق بإيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "الوحدات الخاصة لقوات إنفاذ القانون الإيرانية، والقوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى العديد من مسؤوليها، وغلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، كما فرضت عقوبات على سجنين ومدير سجن بشأن أحداث ذكرت تقارير أنها وقعت فيهما".

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