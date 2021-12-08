تحالف الفتح: ستكون هنالك نقاشات جدية بين الاطار والصدريين لتشكيل الكتلة الاكبر

2021/12/08 | 00:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو تحالف الفتح نعيم العبودي، الثلاثاء، انه لا مانع لديهم ولا مشكلة من التوجه الى المعارضة، مشيراً الى ان النقاشات ستكون جدية بيت الاطار والصدريين لتشكيل الكتلة الاكبر، فيما تحدّث عن “حكومة موسّعة” تجمع بين الأغلبية والتوافقية.وذكر العبودي خلال لقاء متلفز، انه “من الممكن أن تكون الحكومة القادمة بين التوافقية …

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