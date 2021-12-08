توب 5.. الملا لـCNN: نظام العمل الجديد يفرض متغيرات اجتماعية.. وبن سلمان في أبوظبي

2021/12/08 | 00:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان الحكومة الإماراتية عن نظام عمل جديد، ووصول ولي العهد السعودي إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، استكمال إسرائيل بناء "الجدار الأمني الذكي" على الحدود مع قطاع غزة، وصولًا إلى إطلاق المصرف المركزي في دولة الإمارات ورقة نقدية جديدة...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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