الإعلام الأمني تدين استهداف عجلة مدنية من قبل طائرة تركية في سنجار

2021/12/08 | 00:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعادانت خلية الإعلام الأمني، عملية استهداف عجلة مدنية يقودها احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي من قبل طائرة تركية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن ادانتها لعملية استهداف عجلة مدنية يقودها احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي في قضاء سنجار من قبل طائرة تركية والذي ادى الى استشهاد احد المواطنين الابرياء من ابناء الطائفة الايزيدية من سكان مجمع خان صور في القضاء".وأضافت، أنه "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيد فاننا نعرب عن رفضنا القاطع لاي تجاوز على الاراضي العراقية"، لافتة الى إن "الطريق الوحيد لحل المشاكل بالسبل السلمية والدبلوماسية وعن طريق الحوار ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية".

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