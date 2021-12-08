مقترح لحجب تطبيق

2021/12/08 | 00:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء عن نية مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات حجب تطبيق (تيك توك) في العراق.وبحسب المصدر فان "مجلس المفوضين لهيئة الإعلام والاتصالات عقد اجتماعاً له اليوم لمناقشة تداعيات ومساوئ هذا التطبيق لعدم مراعاته للذوق العام العراقي، ونشر مقاطع فديوية خادشة، كما أنه غير مناسب لفئات عمرية معينة".

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