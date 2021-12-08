مصر تحسم صدارة مجموعتها بفارق الانذارات عن الجزائر ببطولة كأس العرب

2021/12/08 | 00:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ حسمت مصر صدارة المجموعة الرابعة بفارق الانذارات عن الجزائر رغم التعادل (1-1) بينهما في الجولة الثالثة ، الاخيرة ، من منافسات الدور الاول لكأس العرب FIFA قطر ، التي جرت على ارضية ملعب الجنوب المونديالي.وكان منتخب مصر ومنتخب الجزائر تعادلا بالنقاط (7 لكل منهما)، والاهداف (7 لكل منهما مقابل هدف مقبول)، لتترجح كفة مصر بفارق الانذارات./انتهى9

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