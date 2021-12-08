العراق يندد باستهداف جوي تركي لعجلة منتسب في الحشد بقضاء سنجار

2021/12/08 | 00:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نددت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، بقيام طائرة تركية باستهداف عجلة يستقلها منتسب في الحشد الشعبي بقضاء سنجار، أودت بحياته على الفور.

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وجاء في بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه بعد منتصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء (8 كانون الأول 2021)، "إنها تعرب عن ادانتها لعملية استهداف عجلة مدنية يقودها احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي في قضاء سنجار من قبل طائرة تركية والذي ادى الى استشهاد احد مواطنينا الابرياء من ابناء الطائفة الايزيدية من سكان مجمع خان صور في القضاء".

وأضاف البيان "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيد فاننا نعرب عن رفضنا القاطع لاي تجاوز على الاراضي العراقية، وإن الطريق الوحيد لحل المشاكل هو بالسبل السلمية والدبلوماسية وعن طريق الحوار ووفقا للقوانين والتشريعات الدولية".

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