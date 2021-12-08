دراسة تحدد عاملا هاما في

2021/12/08 | 00:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تقدمنا ​​في العمر، تصبح عضلاتنا

تدريجيا أصغر وأضعف وأقل قدرة على

الشفاء بعد الإصابة.

وفي دراسة جديدة، حدد باحثو مركز جامعة

بيتسبرغ الطبي (UPMC) "وسيطا"

مهما لشباب العضلات في الفئران، وهو

اكتشاف يم

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