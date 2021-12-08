2021/12/08 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - فاطمة رحمةتنظم جمعية "كهرمانة" للفنون، معرضا للرسم في العاصمة الفرنسية باريس، خلال المدة من 23 كانون أول 2021 لغاية 2 كانون الثاني 2022.وقالت رئيسة الجمعية الفنانة ملاك جميل، لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الجمعية ستنظم معرضا للرسم في العاصمة الفرنسية باريس، خلال المدة من 23 كانون أول 2021 لغاية 2 كانون الثاني 2022 يحمل عنوان (جمعية كهرمانة للفنون سفير الابداع والجمال)، مبينة ان "المعرض يهدف إلى مد جسور التواصل الثقافي بين فناني العراق والعالم؛ بغية النهوض بمستوى الفنون التشكيلية في العالم وإثرائها بالجديد من تجارب العراقيين".وأضافت جميل، "يشارك في المعرض 10 رسامات: ملاك جميل، وهناء محمد قادر، وحوراء ستار سعيد، ومي حسام عبد الرحمن، ومنى الياس بولص، وابتهال عبد الرحمن عبود البياتي، وايمان عبد الرحمن عبود البياتي، وسميرة عبد الرحمن إبراهيم عباس، وطاهرة حسن المياحي، وثائرة عبد الحسين، وخمسة رسامين: زهير عبد الأحد خليل، وأحمد حسنين دخيل، وأسعد علوان محسن، ونواف الحمد، وتميم عبد الرحمن العباسي".ولفتت رئيسة الجمعية الى أن "هذا المعرض يعدّ فرصة لتبادل التجارب والخبرات وخلق فضاء للقاء والتعارف بين الفنانين العرب و الأوربيين، والإسهام في إغناء الحقل الفني العربي والانفتاح على ثقافة الآخر من خلال الفن التشكيلي"، مضيفة: "نسعى إلى تكريس سبل التعاون وتوثيق العلاقات الثقافية واكتشاف وتعميق المعرفة بالموروث الفرنسي؛ لذلك إخترنا باريس لأنها بلد الفن والحب والجمال وملتقى الفنانين من كلّ دول العالم".وأشارت إلى أن "هذا المعرض ليس هو الأول من نوعه الذي تقيمه الجمعية في باريس إذ سبقته معارض أخرى أقيم بعضها تحت عنوان (من برج بابل الى برج إيفل) بحضور د.عبد الرحمن الحسيني..سفير العراق في باريس والقائم بالأعمال حيدر الشمرتي".وتابعت: "كما سبق للجمعية أن قامت عبر فرعها في باريس بتنظيم معارض وفعاليات وأنشطة ثقافية وفنية يشارك فيها فنانون من العراق والدول العربية والعالم، إضافة الى ملتقى كهرمانة للفنون الذي أقيم للمدة من 29 تموز ولغاية 7 آب 2015، تحت شعار (إبداعات فنية من برج بابل إلى برج إيفل) بمشاركة خمس وثلاثين فنانة وفنانا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمعية "كهرمانة" للفنون تنظم معرضا للرسم في باريس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمعية "كهرمانة" للفنون تنظم معرضا للرسم في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).