2021/12/08 | 01:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

حقق فريق ريال مدريد فوزاً مستحقاً على حساب نظيره إنتر، بهدفين دون رد، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.ورفع ريال مدريد رصيده الى 15 نقطة ويتأهل كمتصدر للمجموعة، في حين تجمد رصيد إنتر عند 10 نقاط في المركز الثاني ويتأهل الى دور الـ16 كوصيف.وشهد الشوط الأول العديد من فرص من كلا الجانبين وسط أفضلية من جانب إنتر الذي خلق عدة فرص خطيرة و سانحة للتسجيل ولكنه افتقد للمسة الأخيرة.وفي الدقيقة "17" سجل ريال مدريد هدف التقدم بتسديدة من توني كروس من خارج منطقة الجزاء، كما ارتطمت تسديدة رودريجو في القائم، لينتهي الشوط الأول 1-0.وفي الشوط الثاني، كان ريال مدريد الأفضل والأخطر، في حين لعب إنتر بعشرة لاعبين بعد طرد باريلا بالبطاقة الحمراء بعد تدخله في شجار مع ميليتاو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يفوز على انتر ميلان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يفوز على انتر ميلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).