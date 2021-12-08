ليفربول الى ثمن نهائي دوري الابطال وميلان خارج المسابقات الاوروبية

2021/12/08 | 01:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز فريق ليفربول الانكليزي على مضيفه ميلان الايطالي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية في دوري ابطال اوروبا .سجل فيكايو توموري هدف ميلان في الدقيقة (29) ، فيما احرز هدفي ليفربول محمد صلاح في الدقيقة (36) وديفوك أوريجي في الدقيقة (55).وبهذا الفوز تأهل ليفربول الى الى ثمن النهائي بالعلامة الكاملة 18 نقطة، فيما تجمد رصيد ميلان عند 4 نقاط في المركز الأخير، ليفشل حتى في التحول الى مسابقة الدوري الأوروبي./ انتهى

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