الملكي يتأهل الى دور الست عشر بدوري ابطال اوروبا متصدرا مجموعته والانتر وصيفا

2021/12/08 | 01:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل ريال مدريد الى دور الـ 16 في بطولة دوري ابطال اوروبا متصدرا المجموعة الرابعة ، بفوزه على ضيفه إنتر ميلان، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب سانتياغو بيرنابيو، في منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.تقدم توني كروس بالهدف الأول بالدقيقة 17، وضاعف ماركو أسينسيو النتيجة بالدقيقة 79.وبهذا الفوز، تصدر الملكي المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، بينما تأهل الانتر وصيفا للمجموعة برصيد 10 نقاط./ انتهى

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