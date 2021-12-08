2021/12/08 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، أنه "ليس هناك موعد نهائي" لاستئناف المحادثات في فيينا حول العودة المتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول بالخارجية الأميركية: لا موعد بعد لاستئناف محادثات فيينا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول بالخارجية الأميركية: لا موعد بعد لاستئناف محادثات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).