العراق: سياسة

2021/12/08 | 01:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أن السياسة في منظمة "أوبك" تقوم على التحفظ على الزيادة غير المبررة في الإنتاج.وأوضح إحسان عبدالجبار، في حوار نشر اليوم الثلاثاء على صفحة الوزارة على "فيسبوك"، أن العقد المبرم مع شركة توتال كان …

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