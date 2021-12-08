هل من جدوى لدعوات تجديد الخطاب الديني؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/12/08 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة يعلق البعض آمالا على استجابة الأزهر أو حوزتي النجف وقم وغيرها من المؤسسات الدينية، لدعوات تطوير الخطاب الديني.



في المقابل، يشكك بعض آخر، لا بل ينفي إمكانية حدوث ذلك.والحقيقة ان عملية تجديد الخطاب ـ أي خطاب ـ سواء كان دينيا أو ثقافيا اوسياسيا، لا تأتي استجابة لمناشدة من هنا أو هناك، ولا حتى لأمر صادر من هذه الجهة الرسمية أو تلك.



بل هي غالبا ما تأتي إستجابة وتفاعلا مع تغير الوعي الجمعي في ال ......





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