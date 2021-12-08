بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، والازمة اللبنانية: كلمة السر -تغيير السياسات-! - سعيد علام

2021/12/08 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام للاسف لقد مر كثير من المحللون مرور الكرام على اهم تعبير ورد فى البيان الصادر عن قصر الاليزيه بمناسبة زيارة ماكرون للسعودية، ولقاؤه بابن سلمان، فى جانبها اللبنانى، الا وهو تعبير مطالبة لبنان بـ"الاصلاح" الشامل، تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة، (لاحظ محاولات اسرائيل المستميتة فى سرقة غاز لبنان فى شرق المتوسط).



و"الاصلاح" هو التعبير الدبلوماسى المضلل عن الامر النافذ بـ"تغيير السياسات"، كلمة الس ......





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