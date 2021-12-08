وحدك تعانين من القهر... - محمد الحنفي

2021/12/08 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي في هذا العالم...لا أحد يتعب...إلا ك...لا أحد...يتعود...على التضحية...إلا أنت...في الأسرة...في المجتمع...في مكان العمل...لا أحد...مخلص...إلا أنت...°°°°°°فالكون يقوم...على وجودك...على تضحياتك...واستمرار الحياة...وتجددها...وتطورها...بفضل وجودك...يا سيدتي...°°°°°°فأنت أنت...حين تنجبين...حين تعتنين...

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