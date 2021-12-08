الملكي في دور الستة عشر بدوري ابطال اوروبا متصدرا والانتر وصيفا

2021/12/08 | 02:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تأهل ريال مدريد الى دور الـستة عشر في بطولة دوري ابطال اوروبا متصدرا المجموعة الرابعة ، بفوزه على ضيفه انتر ميلان، بنتيجة (2-0)، في اللقاء الذي جمعهما بملعب سانتياغو بيرنابيو، في منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا.تقدم توني كروس بالهدف الاول في الدقيقة 17، وضاعف ماركو اسينسيو النتيجة بالدقيقة 79.وبهذا الفوز، تصدر الملكي المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة، بينما تأهل الانتر وصيفا للمجموعة برصيد 10 نقاط./ انتهى

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