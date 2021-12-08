أزمة السكن في العراق.. آفاق وحلول

2021/12/08 | 02:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ستنجح الحكومة العراقية في تطبيق الإجراءات الجديدة على التجاوزات على الأراضي؟

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