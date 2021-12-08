معلومات أولية عن الشخصية المستهدفة في هجوم الطائرة المسيرة جنوب أربيل (فيديو)

2021/12/08 | 02:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حصل "ناس كرد" على معلومات حول الهجوم الذي تعرضت له محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق قبل ساعات، والتي أشارت إلى أن الهجوم استهدف رئيس حزب.

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المعلومات التي حصل عليها "ناس كورد" من مصدر مطلع، أفادت بـ"تعرض منزل حسين يزدان، رئيس حزب الحرية الكردستاني، لهجوم بطائرة بدون طيار".

ووقع الهجوم في حدود الساعة التاسعة مساءً (7 كانون الأول 2021) جنوب أربيل، مستهدفاً منزل يزدان.

ولم يتمكن "ناس كرد" من التحقق حول ما إذا كان الهجوم قد أصاب هدفه.

وقد غيرت طائرتان كان من المقرر أن تهبطا في مطار أربيل اتجاهيهما بعد الهجوم.

ولم يعلق أي جهاز أمني في إقليم كردستان حتى الآن على الهجوم، لكن المطار أصدر بياناً نفى فيه أنباء إغلاق المطار، دون الإشارة إلى إثبات أو نفي الهجوم.

ودوّت صافرات الإنذار، مساء الثلاثاء، من مقر القنصلية الأميركية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق.

ونقل مراسل "ناس"، عن مصادر محلية (7 كانون الأول 2021)، أن "صافرات الإنذار أُطلقت من مبنى القنصلية الأميركية بعد الساعة التاسعة من مساء اليوم واستمرت لنحو 10 دقائق".

وأضاف أنه "لم تتم معرفة مسببات إطلاق الصافرات، وهل هي تجريبية أم لأمر آخر".

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