كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

2021/12/08 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعسجلت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أكثر من 7000 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أكدت أمس الثلاثاء تسجيل 3 حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"، لدى طلاب أجانب في جامعات هانكوك للدراسات الأجنبية وكيونغهي وسيئول الوطنية.وهذه المرة الأولى التي تسجل فيها سيئول إصابات بمتحور "أوميكرون".

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