ضباط سوريون وإيرانيون.. قائمة المشمولين بعقوبات أميركية جديدة

2021/12/08 | 04:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر خطواتها لمجابهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان حول العالم، أعلنت الولايات المتحدة عقوبات بحق أفراد وكيانات في ثلاث دول، تشمل سوريا وإيران وأوغندا.

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