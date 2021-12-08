يوميات سورية - نادية خلوف

2021/12/08 | 04:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف نحن الذين نعيش في الغرب على الهامش، ونتفاخر بجوائزنا وكتبنا المنشورة ، و أصبحنا أبطالاً نتحدّث عما جرى لنا " نحن العظماء " في سجون النظام بينما كنا جزءاً منه .



نحاول أن نقرأ بعمق ، فنقرأ أنفسنا ، وقد أعيتنا الوحدة فشكلنا فريقاً على النت نسجل من خلاله عظمتنا في شتم الأسد.



نحن الذين نعيش على الهامش كثر وبعضنا حصل على الجنسية ، لكننا بعيدون عن الغرب، وعن العرب، وهذا الفراغ القاتل الذي يحيط بنا ل ......





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