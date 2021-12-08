القنب من أجل النوم.. دراسة تحذر المتعاطين وتشكك في الفوائد

2021/12/08 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل يزداد توسعا، يلجأ الكثيرون إلى القنب، العشبة المخدرة الشهيرة، للمساعدة على تجاوز اضطرابات النوم.

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