أول تعليق من خديجة جنكيز على تقرير اعتقال فرنسا لمشتبه به بقتل خاشقجي

2021/12/08 | 06:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز، على التقارير الإعلامية حول اعتقال الشرطة الفرنسية لمواطن سعودي في باريس يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

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