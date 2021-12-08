رئيس لجنة الاستخبارات بالكونغرس يغرد عن اعتقال فرنسا لمشتبه به بمقتل خاشقجي

2021/12/08 | 06:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق النائب الأمريكي آدم شيف، رئيس لجنة الاستخبارات التابعة للكونغرس الأمريكي على إعلان فرنسا إلقاءها القبض على مواطن سعودي في باريس كان يهم بمغادرة البلاد يشتبه به بقضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

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