زيارة إردوغان لقطر.. اتفاقيات اقتصادية ولا زيادة في الدعم المالي

2021/12/08 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة لقطر، الثلاثاء، دون الإعلان عن صفقات كبيرة أو أي إشارة على أن الدوحة، ستزيد مساعدتها المالية، في وقت تكافح فيه تركيا انهيار عملتها وارتفاع التضخم.

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