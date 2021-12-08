مجلس النواب الأميركي يمرر تشريعا لرفع سقف الدين ومشروع قانون للإنفاق الدفاعي

2021/12/08 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، تشريعا لرفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد للديون الفيدرالية، كما أقر تشريعا آخر للإنفاق الدفاعي بقيمة 768 مليار دولار، شمل بنودا مثل دعم أوكرانيا وتايوان، وإنشاء مكتب "للأجسام الطائرة المجهولة".

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