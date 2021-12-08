حاخام غزة - توفيق أبو شومر

2021/12/08 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر اخترتُ في مقالي خبرا عن وزير الأديان في إسرائيل، ماتان كهانا وهو عضو الكنيست من حزب، يمينا، قائد سرب طيران وخريج جامعة بار إيلان (الاستيطانية) اشترك في كل الحروب على غزة، وأخيرا انتهى به المطاف، وزيرا للأديان!هذا الوزير اعتدى على السلطة الدينية العليا، وهي الحاخامية اليهودية الكبرى، حين حاول إلغاء أهم مصدرين لقوة الحاخامين، الأول تجارة الطعام الحلال،(الكوشير) هذه التجارة هي مصدر الثراء الرئيس ......





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