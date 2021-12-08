مصر.. اسناد تطوير أشهر مبنى حكومي لتحالف أمريكي باستثمارات 222.7 مليون دولار

2021/12/08 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسندت مصر تأهيل وتطوير مجمع التحرير بمنطقة وسط البلد- أشهر مبنى حكومي في وسط القاهرة- إلى تحالف أمريكي بعد فوزه بأفضل عرض مالي وفني بإجمالي استثمارات أكثر من 3.5 مليار جنيه (222.7 مليون دولار)

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