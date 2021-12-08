مجلس النواب الأمريكي يوافق على ميزانية الدفاع لعام 2022 بقيمة 770 مليار دولار

2021/12/08 | 08:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وافق مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، يوم أمس، على مشروع ميزانية الدفاع للسنة المالية 2022 (التي بدأت في الأول من أكتوبر) بمبلغ حوالي 770 مليار دولار.وذكرت قناة C-SPAN التلفزيونية، التي بثت وقائع […]

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