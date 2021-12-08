2021/12/08 | 08:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أسدل الستار أمس الثلاثاء، على مباريات دور المجموعات للنسخة العاشرة من كأس العرب بكرة لقدم، التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر الجاري، وتقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي “فيفا”.وتأهل 8 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كأس العرب 2021..



الترتيب النهائي للمنتخبات وموعد مباريات ربع النهائي المركز الخبري الوطني.

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