تداول فيديو موكب مهيب لأردوغان وسط مرافقة خيالة بمراسم استقباله في قطر

2021/12/08 | 08:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من موكب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان خلال مراسم استقباله في العاصمة القطرية، الدوحة.

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