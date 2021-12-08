اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب

2021/12/08 | 08:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع النهائي ضمن بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

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وفي الربع النهائي سيواجه المنتخب القطري نظيره الامارات، فيما يواجه المنتخب المغربي نظيره الجزائري.

كما ستواجه تونس المنتخب العماني، سيلاقي المنتخب المصري نظيره الاردني.

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