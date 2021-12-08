2021/12/08 | 08:26 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مخالطته مصابا بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/12/08 | 08:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مخالطته مصابا بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مخالطته مصابا بكورونا.. غوتيريش في العزل الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).