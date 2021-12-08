2021/12/08 | 08:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن الصين تعمل على توسيع قدراتها العسكرية لإعادة ترتيب النظام العالمي، وتغيير الوضع الذي ترتب بعد الحرب العالمية الثانية.وأضاف ميلي في حديث لـ”وول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تتهم بكين بمحاولة إعادة ترتيب النظام العالمي المركز الخبري الوطني.

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