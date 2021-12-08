2021/12/08 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يواجه برشلونة خطر الإقصاء المبكر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.وينفرد البايرن المتأهل سلفا بصدارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 3 سيناريوهات لتأهل برشلونة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المركز الخبري الوطني.

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