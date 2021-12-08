2021/12/08 | 08:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء عن مصادرة شحنتي أسلحة إيرانية بالإضافة إلى حوالي 1,1 مليون برميل من المنتجات النفطية الإيرانية في بحر العرب ومحيطه.وقالت الوزارة في بيان لها إن البحرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تعلن عن مصادرة شحنات كبيرة من النفط والأسلحة الإيرانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تعلن عن مصادرة شحنات كبيرة من النفط والأسلحة الإيرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تعلن عن مصادرة شحنات كبيرة من النفط والأسلحة الإيرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).