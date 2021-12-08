تركي يلتقط صور مطارة المها العربي لنعامة في قطر: لحظات لا تُنسى

2021/12/08 | 08:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوثق المصور التركي، إردم سماك، لحظة مطاردة المها العربي للنعامة أثناء رصده للحياة البرية في قطر..شاهد ماذا حصل!

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