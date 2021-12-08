2021/12/08 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني يشهد ربع نهائي بطولة كأس العرب “قطر 2021″، مواجهة قوية بطعم مغاربي، بعد صعود منتخب الجزائر ثانيا في المجموعة الرابعة، ليضرب موعدا ناريا مع جاره المغربي متصدر المجموعة الثالثة.وتعادلت الجزائر مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موعد موقعة المغرب والجزائر في ربع نهائي كأس العرب المركز الخبري الوطني.

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