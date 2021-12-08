حكومة الأغلبية أم التوافقية.. مساران يواجهان “الغام” العملية السياسية (تقرير)

2021/12/08 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز تنشغل الأوساط السياسية العراقية، حيال شكل الحكومة المقبلة، مع قرب مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات النيابية، في حال عدم حصول مفاجآت، ففي الوقت الذي ترغب فيه كتل سياسية بتشكيل حكومة توافق وطني، تسعى أخرى لإنتاج حكومة يشارك فيها الجميع، بصيغة توافقية.ومنذ أول انتخابات برلمانية في العراق عقب الغزو الأميركي، …

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مساران يواجهان “الغام” العملية السياسية (تقرير) أولاً على النور نيوز.

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