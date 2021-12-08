وزير التخطيط يتكلم عن مشاريع ستراتيجية بعد الانفاق مع هذه الدول

2021/12/08 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن وزير التخطيط خالد البتال، المضي بتنفيذ مشاريع ستراتيجية ضمن مخرجات القمة الثلاثية بين العراق ومصر والاردن، في مجالات الطرق والجسور والمجمعات السكنية.وقال البتّال على هامش زيارته لمصر للمشاركة في اجتماع المجلس العربي للسكان والتنمية الثالث في جامعة الدول العربية إنه”سيلتقي بوزيرة التخطيط والتنمية الإدارية المصرية لمناقشة الاتفاقات بين البلدين وتطبيقها”، مشيراً الى”إمكانية …

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