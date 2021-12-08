2021/12/08 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مجاري ذي قار ، القاء القبض على متهمينِ اثنينِ بسرقة اغطية منهولات المجاري في المحافظة.وقال مدير مجاري ذي قار حيدر كريم الاسدي، ان “شرطة المحافظة نفذت حملةً لمكافحة ظاهرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين بسرقة “اغطية المنهولات” في ذي قار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهمين بسرقة “اغطية المنهولات” في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال متهمين بسرقة “اغطية المنهولات” في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).