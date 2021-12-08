2021/12/08 | 09:46 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تراجعت أسعار النفط ، اليوم الأربعاء، لتعكس مكاسبها التي حققتها في وقت سابق من الأسبوع ، مع ارتفاع المخزونات البنزين الأمريكية، ومع محاولة المستثمرين تقييم التأثير الكامل لمتغير فيروس كورونا أوميكرون على الطلب العالمي على الوقود وفعالية اللقاحات الحالية.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أو 0.29 بالمئة إلى 75.21 دولارا للبرميل في […]

ظهرت المقالة ​بشكل طفيف..



أسعار النفط تتراجع في تعاملات الأربعاء أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​بشكل طفيف.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات الأربعاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​بشكل طفيف.. أسعار النفط تتراجع في تعاملات الأربعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).