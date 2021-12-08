الكاظمي يصل الى أربيل

2021/12/08 | 09:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة أربيل باقليم كردستان.ووفقا لقناة “كوردستان 24” الفضائية، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني كان في إستقبال الكاظمي في مطار أربيل الدولي.[…]

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