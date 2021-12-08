2021/12/08 | 09:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مواطن سعودي في مطار باريس الدولي صباح الثلاثاء قبل أن يتمكن من الصعود على متن طائرة متجهة إلى الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول سعودي يوضّح التباسًا في اعتقال شخص في فرنسا بقضية خاشقجي.. ماذا قال؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).