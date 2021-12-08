2021/12/08 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مدرب منتخب الجزائر "الخضر"، مجيد بوقرة، رسالة إلى المنتخب المغربي، وهو خصمه القادم في الدور ربع النهائي لكأس العرب 2021 المقام في قطر.

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