عاجل.. بعد تسريبات اعلامية عن توجهه الى البصرة الكاظمي يصل إلى إربيل

2021/12/08 | 09:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، الى اقليم كردستان، بعد تسريبات اعلامية عن توجهه الى البصرة لمتابعة التحقيق في تفجير امس.وقال مصدر مطلع ان”الكاظمي التقى فور وصوله رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني”.واشار الى، انه”سيتم مناقشة عدة ملفات بينها التنسيق الامني”.وكانت تسريبات اعلامية تحدثت عن زيارة الكاظمي الى محافظة البصرة لمتابعة التحقيق في …

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بعد تسريبات اعلامية عن توجهه الى البصرة الكاظمي يصل إلى إربيل أولاً على النور نيوز.

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