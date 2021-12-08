بغداد تتنظف من الألغام والمقذوفات الحربية

2021/12/08 | 09:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأنهت وزارة البيئة أعمال تطهير مناطق حزام بغداد من الألغام والمقذوفات الحربية، التي انطلقت خلال العام الماضي، وأكدت أن العام المقبل سيشهد إعلان خلو محافظتي كربلاء والنجف من هذه الملوثات.وقال مدير دائرة شؤون الالغام في الوزارة ظافر محمود خلف، إن”اعمال تطهير مناطق حزام بغداد التي انطلقت في العام 2020 تم انجازها بالكامل، واعلان …

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