اليوم : مواجهة سلّويّة ساخنة تجمع الحشد الشعبي والنفط في الممتاز

2021/12/08 | 09:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عماريواجه اليوم ـ على قاعة الشعب ـ فريق الحشد الشعبي لكرة السلَّة نظيره النفط في مباراة ديربي بغداد ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة.وقال مدرب فريق الحشد الشعبي محمد النجار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الفريق جاهز من الناحية الفنية والبدنية والمعنوية، وقد أجرينا تحليلاً كاملاً لجميع مباريات فريق النفط ، لمعرفة نقاط الضعف والقوة، ولدينا دراية كاملة بطريقة اللعب"، مبيناً، أن" المباراة ستكون هي الفيصل ونحن عازمون على الفوز وتحقيق نصر يليق باسم نادي الحشد الشعبي" . وأضاف النجار، أن " جميع الأمور اللوجستية تمَّ توفيرها من قبل الهيئة الإدارية للنادي ،متمثلة بشخص رئيسها خالد كبيان، وتقديم الدعم المعنوي للاعبين، وكلنا ثقة وأمل في تحقيق نتيجة إيجابية، لأن لاعبي الحشد يمتلكون الخبرة والمهارة" .من جانبه أكد مدرب فريق النفط لكرة السلة خالد يحيى لـ(واع)، أن " مباراة اليوم تُعَدُّ مباراة ديربي، وفريقه على أتمّ استعداد لمواجهة فريق الحشد الشعبي من أجل الحفاظ على الصدارة وايضاً الحفاظ على لقب الدوري السادس " .وقال يحيى: إن " النفط يتربع على صدارة فرق الدوري حتى الآن وبدون أية خسارة، في حين تعرضت كل الفرق لأكثر من خسارة "، مبيناً، أن " الحشد من الفرق الجيدة ويمتلك محترفاً اجنبياً متميزاً ولاعبين بمستوى جيد ".واضاف يحيى، أن " فريقنا سينزل الى هذه المباراة بشعار الفوز ولابديل غيره ، وجميع اللاعبين على اتمَّ الجاهزية لهذا اللقاء المهم، من ضمنهم اللاعب علي عبد الله، الذي تعرض لإصابة في مباراة نفط البصرة لكنه شارك يوم أمس في الوحدة التدريبية ومن المؤمل مشاركته اليوم " . يشار إلى أن فريق النفط يحتل صدارة الدوري السلَّوي للموسم الحالي بعد خوضه ثماني مباريات، حقق الفوز في جميعها، بينما يحتل فريق الحشد الشعبي المركز الثالث من سبع مباريات: فاز في خمس منها، وخسر اثنتين.

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